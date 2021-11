In 100 mila con Greta protestano a Glasgow contro la Cop26

Malgrado la pioggia battente sulla città scozzese, circa 100.000 persone hanno partecipato alla marcia di protesta organizzata dal gruppo di Greta Thunberg, presente in piazza, e da altre sigle ecologiste e politiche contro la Cop26. Sky riferisce inoltre d'un totale di milioni, sommando tutte le presenze alle manifestazioni collaterali in varie città del mondo. Quarantacinque governi, guidati dal Regno Unito, si sono impegnati ad investire complessivamente 4 miliardi di dollari in azioni per proteggere la natura e passare a sistemi agricoli più sostenibili.