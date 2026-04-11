In corso a Islamabad i colloqui USA - Iran. Cresce la tensione nello Stretto di Hormuz

Colloqui in corso a Islamabad tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Secondo una fonte pakistana, si stanno svolgendo confronti trilaterali faccia a faccia tra il vicepresidente statunitense JD Vance, l'inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff, il funzionario Jared Kushner, il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il capo dell'esercito pakistano.

Sarebbero i primi colloqui diretti tra i 2 paesi dalla fondazione della Repubblica Islamica.

Tuttavia, la tensione resta alta in Medio Oriente, soprattutto nello Stretto di Hormuz, nodo centrale del conflitto e anche dei negoziati. L'Iran ha minacciato, fermandolo, un cacciatorpediniere statunitense che si stava dirigendo verso lo snodo marittimo.

"Le forze armate iraniane hanno segnalato la situazione al team negoziale in Pakistan, il quale ha immediatamente informato la controparte americana, tramite il mediatore pakistano, che se la nave avesse continuato ad avvicinarsi allo stretto, sarebbe stata attaccata entro 30 minuti, il che avrebbe rappresentato un duro colpo per i colloqui in corso", ha detto Esmail Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri dell'Iran, citato dalla televisione di stato, precisando che gli Stati Uniti hanno quindi ordinato alla nave di fermarsi.

"L'unica risorsa che resta all'Iran è la minaccia che una nave possa 'imbattersi' in una delle loro mine marine”, ha scritto il presidente Trump sul suo social Truth, “mine che, per inciso, sono rimaste orfane, dato che tutte le loro 28 imbarcazioni posamìne giacciono anch'esse sul fondo del mare".

I negoziati in Pakistan sono uno spartiacque: o il cessate il fuoco continuerà, oppure riprenderanno le ostilità. L'obiettivo per gli USA è spingere su due fronti: convincere i pasdaran ad abbandonare il nucleare e far riaprire Hormuz, anche se questo episodio della nave americana nello stretto aumenta ancora di più le frizioni tra le controparti.







