ELISEO 2022 In Francia sarà ballottaggio tra Macron e Le Pen il 24 aprile Il giornalista di TF1 Tv Bedarida: "E' il crollo dei partiti tradizionali, se pensiamo che i socialisti governavano solo fino a cinque anni fa"

Al termine dello spoglio per il primo turno delle elezioni presidenziali francesi, Emmanuel Macron si conferma in testa, davanti a Marine Le Pen. E' astensione record in Francia, del 26,31%, il livello più alto dal primo turno presidenziale del 2002; in Corsica, soprattutto, appena il 54,85% degli aventi diritto si è recato al voto. Ma il verdetto del primo turno è chiaro: al ballottaggio del 24 aprile andranno Emmanuel Macron, in testa col 27,85% dei voti, e Marine Le Pen al 23,15%. Jean-Luc Mélenchon è terzo, col 21,95%.

Nel video l'intervista a Bernard Bedarida, corrispondente di TF1 Tv France

