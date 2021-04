In Germania i Lego diventano rampe per i disabili

Una nuova vita per i Lego, usati da un' associazione tedesca per superare le barriere architettoniche presenti nelle città. L'associazione, che si occupa di indipendenza delle persone con disabilità, ha pensato di colorare marciapiedi e negozi creando rampe d'accesso proprio utilizzando i famosissimi mattoncini. Per trovare un numero sufficiente di pezzi che permettesse l'impresa, è partita una raccolta che permette ai cittadini di donare i loro vecchi Lego. In questo modo alla finalità sociale si affianca un approccio green, che preferisce il riuso di materiali già esistenti alla creazione di rampe nuove di zecca.