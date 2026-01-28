In Ucraina continuano i bombardamenti russi: vittime e danni in diverse regioni

Nuova ondata di attacchi russi sull’Ucraina. Un uomo di 46 anni è stato ucciso e cinque persone sono rimaste ferite nella regione centrale di Dnipropetrovsk, ha riferito il capo dell’amministrazione militare locale Mykola Kalashnyk. Le autorità ucraine hanno segnalato feriti anche a Odessa, Kryvyj Rig e Zaporizhzhia. Nella notte, droni russi hanno attaccato Kiev. Nel quartiere di Holosiivskyi è stato colpito “un edificio residenziale di 17 piani, causando lievi danni al tetto e alle pareti del piano tecnico, e danneggiando le finestre dei piani superiori”, ha reso noto il Servizio di Emergenza Statale ucraino, aggiungendo che “alcune auto parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate”. Secondo le informazioni preliminari, non si registrano feriti.

Nei pressi della capitale, a Bilogorodska, due persone sono state uccise e altre quattro ferite in un attacco russo. Kalashnyk ha precisato che “i due morti sarebbero due coniugi” e che “il loro bambino di 4 anni è stato medicato sul posto”. “Altre quattro persone hanno richiesto assistenza medica – ha aggiunto – una giovane donna e due bambini hanno sofferto di una grave reazione da stress e un uomo è stato avvelenato dai prodotti della combustione”. Nel distretto di Bucha sono stati danneggiati anche un condominio, due veicoli e un edificio amministrativo.

Intanto l’operatore energetico Ukrenergo ha annunciato l’introduzione di interruzioni di corrente di emergenza in alcune regioni del Paese “a causa della difficile situazione del sistema elettrico provocata dalle conseguenze dei bombardamenti russi”, assicurando che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la stabilità della rete il prima possibile.







