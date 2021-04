In una Piazza San Pietro deserta per via delle norme anticontagio, papa Francesco ha presieduto il tradizionale rito della Via Crucis del Venerdì Santo. I testi delle meditazioni e delle preghiere affidati a bambini e ragazzi. Le torce che tracciano il percorso a terra formano una grande croce luminosa sulla piazza vuota. Abbraccio tra Francesco e i bambini sul palco al termine della celebrazione.