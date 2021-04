VATICANO In una Piazza San Pietro deserta la Via Crucis di papa Francesco

Una grande croce luminosa in una piazza San Pietro vuota. Un senso di desolazione a cui la pandemia ci ha abituati e che rende ancora più suggestiva la Via Crucis del Venerdì Santo. Ad infondere speranza, le parole dei bambini: scout, ragazzi di una parrocchia romana e di due case famiglia. Le stazioni sono disegnate proprio da questi ultimi. Papa Francesco, che presiede dal sagrato, come lo scorso anno sceglie di rimanere in silenzio. Sono i più piccoli ad inviare messaggi tramite meditazioni e preghiere. Ricordano le difficoltà, come il lutti legati al Covid, il bullismo e i problemi di oggi.

Rito svolto nel 16mo anniversario dalla morte di San Giovanni Paolo II. Le stazioni sono attorno all'obelisco e lungo il percorso verso il sagrato. Sono le torce a tracciare la via. Lungo l'itinerario, un gruppo di ragazzi ed educatori che si sono occupati delle meditazioni. Durante la liturgia, la lettura del racconto della Passione secondo Giovanni. Celebrazione svolta con un numero limitato di partecipanti. Tra i passaggi simbolici, l'abbraccio tra il Pontefice e i bambini protagonisti di questa Via Crucis nel secondo anno di pandemia.

