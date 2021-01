Inauguration day: outfit "a stelle e strisce" e un po' di orgoglio romagnolo con la Ferretti

Nella cerimonia di giuramento di Joe Biden vince la moda. Dal lavoro per ricostruire il sogno americano ad outfit da sogno, nel segno della diplomazia e del made in USA.





In completo e soprabito blu scuro Joe Biden. Stilista: Ralph Lauren, nato nel Bronx da una famiglia di immigrati ebrei dalla Bielorussia. Suoi i completi anche di altri vertici dello Stato, con i social media che esultano per le scelte sartoriali a sostegno di designer americani. E mentre Melania Trump saluta la Casa Bianca in total black extra lusso con al braccio una Birkin da circa 70mila dollari, Kamala Harris e Jill Biden optano per giovani designer. Cappotto di tweed e vestito celeste oceano per la first lady; abito viola per la Harris. Non passa inosservato l'outfit di Lady Gaga: ampia gonna a campana rosso fuoco e corpetto nero aderente impreziosito da una vistosa spilla dorata a forma di colomba con ramoscello d’ulivo nel becco. E nella parata di celebrità a caccia di sguardi e scatti, c'è anche un po' di orgoglio romagnolo, con Jennifer Lopez che per l'occasione ha sfoggiato look firmati Chanel e Alberta Ferretti.