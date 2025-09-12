Incendi boschivi, il 2025 anno nero per l’Europa: in fumo un milione di ettari

Il 2025 si chiude come l’anno peggiore degli ultimi due decenni per gli incendi boschivi in Europa. Secondo i dati diffusi dal WWF, le fiamme hanno distrutto oltre un milione di ettari, una superficie pari alla regione Basilicata e quattro volte quella bruciata nel 2024. A pesare sono stati soprattutto gli eventi estremi legati al cambiamento climatico, che ha reso circa 40 volte più probabili e il 30% più intensi gli episodi di caldo e siccità favorevoli alla propagazione dei roghi.

Tra i Paesi più colpiti figurano Spagna, Portogallo, Grecia, Italia e Balcani. In Spagna si è registrata l’annata peggiore degli ultimi trent’anni, con superfici bruciate oltre cinque volte la media storica. In Grecia i danni sono i più gravi degli ultimi vent’anni, mentre in Portogallo e Cipro sono andati distrutti rispettivamente il 3% e il 2,3% del territorio nazionale.

Anche l’Italia è stata duramente colpita: 77mila ettari percorsi dal fuoco, per lo più aree boschive del Sud, e un record europeo di grandi incendi, ben 532 con estensione superiore ai 30 ettari, quasi due al giorno. Più della metà dei roghi è stata di origine dolosa. A preoccupare è l’aumento della dimensione media degli incendi: sempre più spesso si tratta di mega-roghi difficili, se non impossibili, da contenere.

Le conseguenze sono pesantissime: danni a habitat naturali e biodiversità, evacuazioni di interi villaggi, perdite agricole e immobiliari per miliardi, decine di vittime e un impatto ambientale devastante. Solo quest’anno, gli incendi nell’Ue hanno rilasciato 38 milioni di tonnellate di CO2, oltre a polveri sottili e sostanze tossiche, aggravando i rischi per la salute.

Il WWF sottolinea come il nuovo regime degli incendi richieda un cambio radicale di approccio: non più solo reazione e spegnimento, ma prevenzione strutturale. “Serve un’azione urgente e coordinata per interrompere il circolo vizioso – afferma Edoardo Nevola, Responsabile Foreste del WWF Italia – con investimenti mirati a creare paesaggi e comunità più resilienti”.

Secondo Eurostat, però, i Paesi Ue destinano in media appena lo 0,5% del bilancio alla protezione dagli incendi, con Piani AIB spesso datati e competenze frammentate. Da qui l’appello del WWF e di BirdLife per misure integrate: protezione di habitat naturali che fungano da barriere, gestione forestale vicina alla natura, pratiche agro-pastorali sostenibili e il coinvolgimento diretto delle comunità locali. Un esempio arriva dal progetto OFF 3 del WWF Italia, sperimentato in Lombardia e in programma per il 2026 in un’altra regione.

L’urgenza è chiara: senza un cambio di rotta, il Mediterraneo resterà uno degli hotspot mondiali più vulnerabili, dove ogni estate gli incendi diventeranno più vasti, più intensi e sempre più difficili da fermare.







