CALIFORNIA Incendi devastanti a Los Angeles: 180mila sfollati, 10 morti e oltre mille edifici distrutti

Incendi devastanti a Los Angeles: 180mila sfollati, 10 morti e oltre mille edifici distrutti.

L’emergenza incendi continua a colpire la California meridionale con una violenza senza precedenti, costringendo il presidente Joe Biden ad annullare il suo viaggio in Italia per concentrarsi sulla gestione della crisi. A Los Angeles, 180mila persone sono state evacuate, mentre le fiamme, alimentate da venti fortissimi, hanno già causato 10 vittime e distrutto più di mille edifici, tra cui abitazioni di celebrità come Billy Crystal e Paris Hilton.

La situazione è critica nella pittoresca Pacific Palisades, ridotta in cenere, e nella zona di Altadena, dove l’incendio Eaton ha consumato 900 ettari e costretto all’evacuazione il Jet Propulsion Laboratory della NASA. Più di 1,5 milioni di persone sono senza elettricità, in parte per interruzioni preventive.

Il console italiano a Los Angeles ha confermato che non ci sono connazionali feriti, ma diverse famiglie hanno perso le loro case.

Donald Trump ha attribuito la responsabilità al governatore Gavin Newsom, definendo la gestione della crisi “un fallimento”. Intanto, le autorità locali e i vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme, mentre si cercano risposte sull’origine e sull’espansione degli incendi, che stanno mettendo in ginocchio la metropoli più popolosa degli Stati Uniti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: