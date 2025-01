Incendi in California: Biden cancella il viaggio in Italia, cinque vittime e oltre 130.000 evacuati

La California è in ginocchio a causa degli incendi che stanno devastando l’area di Los Angeles. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di annullare la sua visita in Italia, prevista dal 9 al 12 gennaio, per concentrarsi sull’emergenza. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che il presidente "si dedicherà nei prossimi giorni alla gestione dell’insieme della risposta federale".

Il bilancio: vittime e evacuati

Secondo ABC News, il bilancio delle vittime è salito a cinque, tutte registrate nella zona di Altadena, dove imperversa l’incendio Eaton. Oltre 130.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case, mentre nuovi roghi hanno raggiunto le famose Hollywood Hills e la città costiera di Santa Monica. Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione obbligatori in diverse aree, tra cui Laurel Canyon, Mulholland Drive e Pacific Palisades, mentre migliaia di residenti cercano rifugio lungo la Pacific Coast Highway, spesso intasata dal traffico.

Emergenza senza precedenti

I vigili del fuoco, oltre 1.400 dispiegati solo nell’area di Los Angeles, stanno affrontando venti fortissimi e una carenza d’acqua che rende impossibile contenere le fiamme. Il "Palisades wildfire" ha già consumato oltre 2.000 ettari, mentre l’incendio di Altadena ha costretto all’evacuazione anche il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena. Molte zone restano senza elettricità a causa di interruzioni preventive, per evitare che i venti facciano cadere i tralicci causando scintille.

Hollywood ferma: rinvii e polemiche

La crisi ha colpito anche il cuore dell’industria cinematografica. Annullate le première di diversi film, tra cui il biopic su Robbie Williams Better Man e il thriller Unstoppable con Jennifer Lopez. L’attore James Woods, residente a Pacific Palisades, ha pubblicato un video che mostra le fiamme vicino a casa sua: "È come perdere una persona cara".

Mentre Biden offre il massimo supporto federale, Donald Trump ha attaccato il governatore democratico Gavin Newsom, accusandolo di cattiva gestione delle risorse idriche. Trump ha definito gli incendi "una tragedia evitabile" e attribuito la colpa a politiche che avrebbero ridotto i flussi d’acqua per proteggere un pesce "inutile", il delta smelt.

La sindaca di Los Angeles avverte

Il sindaco Karen Bass ha lanciato un appello ai cittadini: "La situazione è in peggioramento, restate al sicuro". I residenti delle zone colpite affrontano difficoltà enormi per evacuare, con strade tortuose e invase dalle fiamme che ostacolano i soccorsi. Nel frattempo, rinforzi arrivano dalla California del Nord e dall’Arizona, mentre i vigili del fuoco di Los Angeles hanno richiamato personale in pensione per la prima volta in 19 anni.

Un dramma senza fine

Con il vento ancora forte e il livello di contenimento degli incendi pari a zero, la situazione in California resta drammatica. Le autorità continuano a monitorare e gestire l’emergenza, mentre migliaia di persone affrontano l’incubo della perdita delle proprie case e la speranza di un ritorno alla normalità sembra ancora lontana.

