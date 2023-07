ESTERI Incendi in Grecia, migliaia le persone evacuate

Sono migliaia le persone fatte evacuare da zone residenziali e turistiche in Grecia, a causa degli incendi che si sono sviluppati lunedì, favoriti dalle alte temperature e dal forte vento. Le aree più colpite sono quelle di Lagonisi, a circa 40 chilometri a sud-est di Atene, e di Loutraki, 90 chilometri a ovest di Atene.

Anche ieri i Vigili del fuoco hanno faticato a tenere sotto controllo vari incendi, nonostante il lieve miglioramento nelle zone balneari della costa vicino Atene. Per effetto degli incendi la circolazione su alcune autostrade e su alcuni tratti ferroviari è stata interrotta.

Le autorità elleniche saranno affiancati nelle prossime ore da due aerei anti-incendio inviati da Francia e Italia, mentre il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è rientrato in anticipo ad Atene dal vertice Ue-Celac di Bruxelles per seguire da vicino l'evolversi della situazione. Mitsotakis ha definito la situazione preoccupante: “Abbiamo sempre avuto incendi in estate, ma per gli effetti del cambiamento climatico in questo momento sembrano più intensi”.

