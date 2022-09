MORTE ELISABETTA II Incessante l'omaggio al feretro della Regina a Londra: anche 16 chilometri di fila Il presidente della Repubblica Mattarella ha avuto un colloquio telefonico con Re Carlo III

Una telefonata tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e Carlo III re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per rinnovare le condoglianze, da parte dell'Italia ma anche le sue personali, per la scomparsa della regina Elisabetta II. Mattarella, che sarà lunedì a Londra per i funerali solenni, cui prenderanno parte anche i Capitani Reggenti di San Marino, ha ricordato le visite della sovrana in Italia e l'amicizia dimostrata in questi anni. A Londra prosegue incessante l'omaggio popolare al feretro della regina, giunto a Westminster Hall dopo un lungo e partecipato corteo, dove i primi a prendere parte alla processione sono stati il re e i suoi figli William e Harry, insieme a tutta la famiglia reale. Il feretro rimarrà esposto altri tre giorni, fino ai funerali solenni di lunedì. Ci sarà anche il presidente Macron, che a sua volta ha parlato al telefono con re Carlo III per dirgli “il legame tra Francia e Regno Unito è indistruttibile”. Migliaia le persone in attesa di salutare la regina, la fila ha superato anche i 16 km, mentre i prezzi degli alberghi di Londra sono schizzati alle stelle in questi giorni, anche oltre 1.800 euro per notte, 1.550 sterline, colazione esclusa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: