Incontro a sorpresa tra Vance e Papa Francesco, sulla tregua accuse incrociate Kiev-Mosca

E' stato un incontro a sorpresa quello tra Papa Francesco e il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Un confronto breve in Vaticano, con lo scambio degli auguri di Pasqua. Vance, di fede cattolica, è arrivato senza la famiglia, nell'ambito del suo viaggio a Roma, e ha passato alcuni minuti con Francesco. “Un onore aver visitato il Vaticano durante la Settimana Santa”, ha commentato il vicepresidente che aveva già partecipato alle celebrazioni del Venerdì santo. Come sottolineato dagli osservatori, è abissale la distanza tra la politica di Trump e la posizione del Pontefice, ad esempio, sui migranti. Ma potrebbe essere l'inizio di un nuova fase di confronto.

In queste ore l'attenzione internazionale è sull'Ucraina, dopo l'annuncio di una tregua da parte russa. Promessa non rispettata, per Kiev che denuncia un aumento del numero di bombardamenti dalla mattinata. Il presidente Zelensky parla di quasi 390 attacchi da ieri. Accuse incrociate tra i due Paesi. Anche Mosca, infatti, sostiene che l'Ucraina abbia più volte violato il cessate il fuoco. Secondo il Ministero della Difesa russo, truppe di Kiev hanno colpito nel Donetsk ma sono state respinte.