UCRAINA Incontro top secret tra vertici militari Kiev e Nato per nuova strategia Indiscrezione del "The Guardian": rallentare la controffensiva e piani di battaglia per l'inverno. Esercito ucraino: "260.270 le perdite dei russi dall'inizio della guerra".

Un incontro top secret si è tenuto undici giorni fa in una località segreta al confine polacco-ucraino fra alcuni militari senior della Nato e il comandante militare in capo dell'Ucraina, il generale Valerii Zaluzhny, per quello che in privato è stato definito un vero e proprio "consiglio di guerra". Lo riferisce oggi il Guardian. Lo scopo dell'incontro sarebbe stato quello di contribuire a reimpostare la strategia militare dell'Ucraina e in cima all'ordine del giorno -secondo la testata britannica - c'era il rallentamento della controffensiva, insieme ai piani di battaglia per l'inverno a venire e a lungo termine per il 2024. L'esercito ucraino afferma intanto di aver guadagnato terreno nella regione occidentale di Zaporizhzhia e nel Delta del Dnipro aggiungendo che nelle ultime 24 ore le forze di Kiev hanno eliminato 640 occupanti, portando così le perdite tra i militari russi a circa 260.270 effettivi dall'inizio della guerra. Il ministero della Difesa russo ha reso noto che la contraerea ha abbattuto un drone ucraino sulla regione di Belgorod mentre Kiev riferisce che tre civili sono rimasti uccisi in bombardamenti russi vicino alla città nord orientale di Kupiansk e nella regione meridionale di Kherson.

