India: aereo si schianta in atterraggio. Tra le vittime il pilota.

Un aereo della compagnia low cost indiana Air India Express si è schiantato nell’aeroporto di Calicut, nel sud-ovest dell’India mentre era in fase di atterraggio. a bordo 191 passeggeri, tra cui 10 bambini.

L' aereo proveniva da Dubai ed è uscito fuori pista, probabilmente per le forti piogge. E' di almeno 14 morti e 15 feriti gravi il bilancio dell'incidente. Lo riporta la polizia indiana. Tra le vittime anche il pilota. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Il velivolo si è spezzato in due tronconi.

L'aereo non era un volo di linea, come precedentemente comunicato, ma un velivolo adibito a collegamento "speciale" di rimpatrio per i cittadini indiani bloccati all'estero dal coronavirus. I voli internazionali da e per il Paese sono infatti sospesi fino al 31 agosto.





