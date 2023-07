India: due donne violentate e costrette a sfilare nude

Due donne dell'etnia tribale Kuki sono state violentate e costrette a sfilare nude tra le capanne del loro villaggio nello stato indiano del Manipur: un video dell'episodio sta facendo il giro dei social da ieri, anche se il governo ha chiesto a tutte le piattaforme di distruggerlo. "Questo incidente copre di vergogna l'India": ha affermato il premier Nerendra Modi, che ha promesso punizioni esemplari per i colpevoli. Modi ha rotto così il silenzio sulle violenze interetniche che dall'inizio di maggio hanno sconvolto la vita nello stato nordorientale del Manipur. Secondo la polizia, che ha reso noto di avere già arrestato alcuni dei responsabili, l'aggressione risale ai primi di maggio. La notizia ha creato disordini e interruzioni nel corso dei lavori parlamentari, ripresi oggi per la 'sessione monsonica' e ha suscitato l'intervento "preoccupato" anche del presidente della Corte Suprema. Gruppi e associazioni femministe e dei diritti civili hanno organizzato manifestazioni e presidi in numerose città. All'inizio di maggio nello Stato nordorientale del Paese sono scoppiate gravi violenze tra le comunità etniche Metei e Kuki che hanno provocato oltre 130 morti e creato un'emergenza umanitaria, con almeno 60mila persone costrette ad abbandonare i loro villaggi.