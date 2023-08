Indignazione a Berlino, attacco al monumento agli omosessuali perseguitati dal nazismo

Il monumento agli omosessuali perseguitati durante il nazionalsocialismo è stato attaccato a Berlino. La polizia riporta che nelle prime ore di sabato scorso uno sconosciuto ha cercato di lanciare un oggetto incendiato contro il memoriale, non riuscendoci. L'uomo ha anche apposto sul monumento due biglietti con una citazione biblica variata che denigra gli omosessuali. Lo riporta lo Spiegel. L'Associazione lesbiche e gay di Berlino-Brandeburgo aveva denunciato per prima l'attacco. La polizia indaga. Nella notte tra venerdì e sabato, a Berlino Grueneweld, c'era stato un altro attacco incendiario contro un memoriale delle vittime del nazismo. In questo caso contro una cabina-libreria parte dell'installazione "Gleis 17" (binario 17), che ricorda i deportati dell'Olocausto dalla locale stazione ferroviaria.