Indonesia: persi i contatti con un aereo di linea con 62 persone a bordo

Allarme in Indonesia dopo che si sono persi i contatti con il volo Sriwijaya Air SJ 182 sulla rotta Giakarta-Pontianak, un Boeing 737 con 62 persone a bordo. Avviate le ricerche. Le tv indonesiane riferiscono che un pescatore nell'area di mare al largo di Giakarta ha raccontato di aver visto un aereo cadere in mare dopo una picchiata. Secondo i media locali, l'aereo sarebbe sparito dai radar dopo 4 minuti dal decollo. Il sito FlightRadar24 riporta che ha perso oltre tremila metri di altitudine in meno di un minuto.

