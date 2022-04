SPAZIO Inizia il viaggio di Samantha Cristoforetti verso la Stazione Spaziale

La capsula Crew Dragon Freedom, della missione Crew-4, con a bordo l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha iniziato il suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Circa 12 minuti dopo la partenza dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center l'ultimo stadio del razzo Falcon 9 ha rilasciato la capsula che ora proseguirà il viaggio di 'inseguimento' della Iss. Tutte le manovre di avvicinamento e aggancio saranno completamente automatizzate e dovrebbero concludersi con l'aggancio previsto questa notte alle 2:15 ora italiana.

Il viaggio per raggiungere la Stazione Spaziale durerà almeno 16 ore e tutto sarà gestito autonomamente dai computer della capsula Crew Dragon, ma se necessario gli astronauti possono prenderne il controllo in qualsiasi momento. Il lancio ha segnato anche un nuovo successo di rientro del primo stadio, al suo quarto utilizzo, che dopo aver spinto il razzo nei primi minuti ha completato una discesa controllata, poggiandosi su una piattaforma galleggiante denominata 'A Shortfall of Gravitas' nell'oceano Atlantico. Le manovre di aggancio al modulo Harmony dovrebbero completarsi questa notte alle 2:15 ora italiana, mentre l'apertura del portello è prevista intorno alle 3:45.

Ad accogliere i quattro astronauti della Crew Dragon ci saranno i sette membri dell'equipaggio della Iss, tra cui il collega Esa di AstroSam, Matthias Maurer lanciato nel novembre 2021 con Crew-3 e che presto tornerà a Terra dopo 6 mesi in orbita. Una volta sulla Iss Cristoforetti inizierà la missione Minerva e avrà il ruolo di leader del Segmento orbitale americano, ossia l'insieme dei moduli e componenti statunitensi, europei e canadesi della Stazione. L'astronauta italiana lavorerà a numerosi esperimenti scientifici e contribuirà a completare l'istallazione, anche con delle attività extraveicolari, del Braccio Robotico Europeo lungo 11 metri che servirà a muovere carichi attorno alla sezione russa della Iss.

