Inizia l'ultimo viaggio della regina, prima tappa Edimburgo.

Inizia oggi l'ultimo viaggio della regina Elisabetta verso la dimora finale della sua sepoltura. Il feretro della sovrana è destinato a essere traslato nelle prossime ore dalla residenza di Balmoral per essere portato in corteo attraverso un percorso che passerà per alcune altre città scozzesi (Aberdeen, Perth, Dundee) fino a Edimburgo, dove è prevista la sua prima esposizione pubblica. Lungo il percorso si stanno già assiepando migliaia di persone. Intanto il nuovo re Carlo III ha in programma oggi una riunione con i rappresentanti del Commonwealth.

