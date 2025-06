Inizia lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina

E' iniziato lo scambio di prigionieri di guerra russi, nell'ambito degli accordi tra Mosca e Kiev del 2 giugno a Istanbul. Lo fanno sapere le autorità russe spiegando che è stato trasferito, dall'altra parte, un numero analogo di prigionieri di guerra ucraini. Scambio confermato dal presidente dell'Ucraina, Zelensky, che parla di procedure che andranno avanti in diverse fasi nei prossimi giorni. "Stiamo facendo del nostro meglio per il rimpatrio di tutti", sottolinea.

Intanto si torna a parlare di nuovi impegni per la Nato, anche in ottica di includere Kiev nell'Alleanza. Il segretario generale Rutte ha esortato ad aumentare del 400 per cento la capacità di difesa aerea e missilistica in risposta alla minaccia russa. Ferma la replica del Cremlino: "L'Alleanza - afferma il portavoce Peskov - sta dimostrando in modo palese la sua essenza di strumento di aggressione e di scontro".