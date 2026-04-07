GUERRA IN MEDIORIENTE Iniziato l'attacco Usa all'isola di Kharg, Trump: "Stanotte morirà un'intera civiltà, per sempre" Secondo la stampa gli obiettivi sarebbero, almeno per ora, installazioni militari nell'isola epicentro dell'industria petrolifera ed energetica iraniana. Il presidente Usa invoca il cambio di regime: "47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente"

Iniziato l'attacco Usa all'isola di Kharg, Trump: "Stanotte morirà un'intera civiltà, per sempre".

"Stanotte morirà un'intera civiltà, per sempre. Non vorrei che accadesse, ma probabilmente succederà". Così il presidente Usa Donald Trump ha commentato sul suo social Truth l'inizio della nuova ondata di attacchi all'Iran. Secondo diversi media verso le 13 ore italiane, sono iniziati i bombardamenti all'isola di Kharg nel Golfo Persico, epicentro dell'industria petrolifera ed energetica iraniana.



Secondo l'agenzia di stampa Mehr citata dalla turca Anadolu aerei da guerra statunitensi e israeliani hanno effettuato diversi raid aerei sull'isola, causando molteplici esplosioni. Non sono ancora disponibili dettagli su vittime o danni. A confermare l'attacco anche l'agenzia Axios citando fonti americane. Secondo Fox News, l'attacco americano aveva come obiettivi bunker, stazioni radar e un deposito di munizioni. In totale nella prima ora gli Stati Uniti hanno colpito più di 50 target militari sull'isola secondo il Wall Street Journal.

La scorsa settimana Trump ha espresso interesse a "controllare" il petrolio iraniano, suggerendo che la conquista dell'isola di Kharg, il principale terminale petrolifero iraniano per l'esportazione, fosse tra le opzioni prese in considerazione.

Dopo l'inizio degli attacchi, su Truth Trump ha aggiunto: "Ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, CHI LO SA? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell'Iran!"

"La forza della cultura, della logica e della fede nella giusta causa di una nazione 'civilizzata' prevarrà senza dubbio sulla logica della forza bruta". Lo afferma su il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqaei, dopo le minacce di Donald Trump alla civiltà iraniana. "Una nazione che ripone piena fiducia nella rettitudine del proprio cammino deve impiegare tutte le sue capacità e risorse per salvaguardare i propri diritti e i propri legittimi interessi", ha aggiunto.





La guerra in Iran sarà al centro della nuova puntata de Il Grande Gioco, con Dario Fabbri e Gianmarco Morosini, in onda questa sera alle 23:00 sul canale 550 di San Marino Rtv.

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