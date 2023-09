LIBIA Inondazioni: Media, solo a Derna si rischiano 10 mila morti Carità Senza confini e Croce Rossa Sammarinese hanno attivato raccolta fondi

Inondazioni: Media, solo a Derna si rischiano 10 mila morti.

Le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali innescate dal passaggio dell'uragano Daniel hanno provocato un disastro nella Libia orientale, in particolare a Derna, che dalle foto e i video che circolano in queste ore appare drammaticamente sommersa dalle acque. Secondo il primo ministro del governo della Cirenaica, Osama Hammad, sostenuto dal parlamento di Tobruk, in questa città che si affaccia sul Mediterraneo e che conta oltre 100.000 abitanti si contano "almeno 2.000 morti e migliaia di dispersi".

A complicare la situazione a Derna è stato il crollo simultaneo di due dighe che - stando a fonti locali citate dal The Libya Observer - ha "liberato oltre 33 milioni di metri cubi d'acqua che hanno generato devastanti inondazioni". "Il bilancio delle vittime della tempesta in Libia è enorme", avverte la Croce Rossa internazionale". Per la tv di Bengasi il numero dei morti potrebbe superare la soglia dei 10.000 solo a Derna.

"Confermiamo dalle nostre fonti di informazione indipendenti che finora il numero delle persone scomparse ha raggiunto le 10.000 persone". Lo ha segnalato ai giornalisti a Ginevra, in collegamento video da Tunisi, Tamer Ramadan della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà drammaticamente, con migliaia di persone scomparse, ha avvertito oggi l'organizzazione. "Il bilancio delle vittime è enorme e potrebbe raggiungere le migliaia", ha aggiunto.

A Tripoli il primo ministro del Governo di unità nazionale, Abdul Hamid Dbeibah, ha decretato tre giorni di lutto, mentre da parte sua il premier Hammad ha annunciato due giorni festivi per tutti i settori dell'est del Paese, ad eccezione dei servizi di sicurezza, sanitari e di emergenza.

"Ho chiamato l'ambasciatore a Tripoli per avere gli ultimi aggiornamenti. Il governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l'alluvione nell'est della Libia: una squadra avanzata di valutazione è già in partenza coordinata dalla nostra Protezione civile". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

Si attivano anche le associazioni di solidarietà sammarinesi. Carità senza Confini ha aperto la raccolta sui suoi conti correnti e invita la popolazione sammarinese, sempre generosa nei momenti più difficili, a versare presso i seguenti IBAN il proprio contributo, indicando la causale “Terremoto Marocco” e/o “Inondazione Libia”:

CASSA DI RISPARMIO RSM - IBAN SM 88 V 06067 09801 000010105851

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE - IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038

BANCA DI SAN MARINO - IBAN SM 56 V 08540 09802 000020105835

Raccolta avviata anche dalla Croce Rossa Sammarinese: le donazioni possono essere effettuate presso tutte le banche sammarinesi, nei conti correnti della CRS, con la motivazione: Terremoto in Marocco e alluvione in Libia.

