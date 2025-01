SOCIAL NETWORK Instagram rivoluziona i feed: anteprime rettangolari al posto degli iconici quadrati Il social di Meta si adatta all’era dei video verticali, ma la novità divide gli utenti. Mosseri: “A lungo andare, tutti saranno entusiasti”.

Instagram ha ufficialmente abbandonato il formato quadrato per le anteprime dei feed sui profili, introducendo un design rettangolare e orientato verticalmente. La modifica, attiva dalla notte tra venerdì e sabato, interessa ormai tutti gli account. Una novità che alcuni addetti ai lavori hanno definito “la più grande novità dal lancio dell’app”, mentre altri l’hanno criticata sostenendo che “Instagram ha appena rovinato il feed di tutti i fotografi”.

La transizione, però, non è arrivata senza preavviso. Già nell’agosto scorso, Adam Mosseri, Ceo di Instagram, aveva annunciato che l’aggiornamento avrebbe potuto risultare “fastidioso per alcuni utenti” abituati al vecchio formato. Per mitigare l’impatto, è stata introdotta la funzione “Modifica anteprima”, che consente di adattare le immagini al nuovo layout, aggiungendo uno sfondo bianco o nero per i contenuti non verticali.

L’obiettivo principale del cambiamento è chiaro: rendere Instagram sempre più orientato ai Reel, i video brevi lanciati nel 2020 per competere con TikTok. Non è un caso che l’interfaccia di Instagram si stia allineando a quella del rivale, i cui feed sono da sempre caratterizzati da anteprime verticali. Mosseri ha spiegato la scelta in una storia venerdì: “So che ad alcuni di voi piacciono molto i quadrati, ma oggi la maggior parte delle foto e dei video caricati ha un orientamento verticale. È un vero peccato doverle ritagliare eccessivamente”.

Secondo Mosseri, la decisione migliorerà l’esperienza degli utenti nel lungo periodo, rendendo più visibili foto e video senza compromessi sul formato originale. Tuttavia, la novità non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Molti fotografi e creatori di contenuti lamentano la perdita dell’iconico formato quadrato, simbolo dell’identità di Instagram sin dalla sua nascita.

Per Meta, però, questa è una pagina che andava girata: con il panorama dei social media in continua evoluzione, adattarsi alle preferenze del pubblico è una necessità per rimanere competitivi. Come sottolineato da Mosseri, “A lungo andare, le persone saranno entusiaste”. Resta da vedere se questo entusiasmo si tradurrà in consenso unanime tra gli utenti della piattaforma.

