BANCO DI PROVA Intelligenza artificiale: sostenibilità e tecnologie indossabili, le sfide del 2026 Dal superamento dello smartphone alle tecnologie quantistiche, fino al grande tema della verifica dell'età per i minori sui social

Dopo tre anni di 'hype', l'Intelligenza Artificiale è al banco di prova: le tecnologie indossabili che puntano a sostituire lo smartphone, ma anche il quantum computing e il grande tema della verifica dell'età per i minori sui social, sono alcuni trend tecnologici previsti dagli esperti per il 2026. "Meno tecnologie isolate e più sistemi integrati" – l'indirizzo che arriva dal Politecnico di Milano.

L'attenzione si sposterà dalle capacità generative alla sostenibilità economica e ambientale. Con investimenti che, secondo le ultime analisi internazionali, toccheranno i 2 trilioni di dollari, le aziende pretenderanno un ritorno concreto per scongiurare il rischio di bolla finanziaria. In tale quadro si attende la mossa di Apple, ancora indietro rispetto alle concorrenti OpenAI e Google che continuano a rilasciare aggiornamenti.

Il 2026 potrebbe anche sancire l'inizio del tramonto dello smartphone come interfaccia dominante grazie al consolidamento, dunque, delle tecnologie indossabili. Dispositivi come i nuovi occhiali smart di Meta capaci di integrare informazioni visive e comandi gestuali spingeranno verso un'interazione sempre più immediata.

L'anno nuovo potrebbe poi portare ad un impulso deciso delle tecnologie quantistiche più veloci di quelle tradizionali con applicazioni nell'informatica, finanza, difesa, aerospazio, farmaceutica e cybersicurezza.

Infine, il divieto ai social per i minori di 16 anni in Australia potrebbe spingere altri paesi ad agire di conseguenza. Il tema della verifica dell'età diventa centrale e non più aggirabile con un semplice clic. In Europa: Italia, Francia, Spagna, Grecia e Danimarca dovrebbero essere i primi a sperimentare un'app congiunta per la verifica dell'età online per salvaguardare la sicurezza dei più giovani.

