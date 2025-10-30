Intesa commerciale tra Usa e Cina, ma l'Ue non ci sta

A Busan, in Corea del Sud, il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping hanno raggiunto un’intesa definita da entrambi “positiva”, al termine di un colloquio durato meno di due ore. Con sorrisi e strette di mano, i due annunciano un nuovo accordo commerciale tra Washington e Pechino.

Gli Stati Uniti ridurranno i dazi sui prodotti cinesi dal 57% al 47%, mentre la Cina sospenderà i controlli sull’export delle terre rare e avvierà un programma di acquisto di energia americana. L’intesa prevede anche la ripresa dell’import di soia statunitense e una cooperazione nella lotta al traffico di fentanyl.

Sull’accordo si esprime anche Bruxelles: il commissario Ue al Commercio Sefcovic parla di “implicazioni dirette” per il blocco, ricordando che il rapporto con Pechino resta “sempre più complesso”, in particolare per la questione delle terre rare.

La Cina chiede intanto agli Stati Uniti di rispettare la moratoria sui test nucleari, dopo l’ordine al Pentagono di avviare “prove su base paritaria” rispetto a Russia e Cina. Dura la reazione di Mosca: “Se qualcuno rinuncerà alla moratoria sugli esperimenti atomici, la Russia agirà di conseguenza”, precisando che non possono essere interpretati come tali i recenti test delle nuove armi. Un’inchiesta dell’agenzia indipendente Verstka denuncia intanto esecuzioni e punizioni inflitte dai comandanti russi ai soldati che si rifiutano di combattere in Ucraina.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: