Iran, 8 petroliere costrette a invertire la rotta nello Stretto di Hormuz

Otto petroliere costrette a invertire la rotta in corrispondenza dello Stretto di Hormuz: sono le prime conseguenze del blocco imposto dagli Stati Uniti sui porti iraniani domenica, dopo il fallimento dei primi negoziati a Islamabad. “In 24 ore, nessuna nave è riuscita a superare lo sbarramento”, ha detto il Comando Centrale americano. Il presidente francese Macron insieme al premier britannico Starmer ha convocato per venerdì una conferenza di Paesi “non belligeranti” pronti a partecipare a una missione per il ripristino della libertà di navigazione nel corridoio petrolifero, quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno.

Il leader americano Donald Trump intanto torna a sostenere che la guerra potrebbe finire presto. “Un accordo entro fine aprile è possibile”, ha detto. Gli ha replicato il presidente iraniano Pezeskhian, affermando che Teheran sostiene un dialogo costruttivo con Washington ma non si lascerà “costringere alla sottomissione”. Il Pentagono starebbe inviando altri 10mila soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni per mettere pressione al regime degli ayatollah per porre fine al conflitto.

Dal leader della Casa Bianca anche un nuovo post polemico contro Papa Leone XIV: “Qualcuno può dirgli che l’Iran ha ucciso almeno 42mila manifestanti innocenti negli ultimi mesi e che è assolutamente inaccettabile che possieda un’arma nucleare?”, ha scritto sul suo social Truth.









