GUERRA Iran, abbattuti due caccia Usa: si cerca pilota disperso, su di lui una taglia Salvati altri due militari. Trump: “Nessun impatto sui negoziati”. Continua la missione della premier italiana, Giorgia Meloni, nel Golfo Persico

Ancora in corso le ricerche del terzo membro dell’equipaggio dei due jet statunitensi abbattuti ieri nei cieli dell’Iran: su di lui è stata messa una taglia, ha annunciato la tv di Stato iraniana. Due altri piloti sono stati invece tratti in salvo.

Il presidente americano Trump ha detto che l’abbattimento dei caccia non influirà nei negoziati, ma secondo il Wall Street Journal i colloqui per un cessate il fuoco sono a un punto morto. L’Iran avrebbe comunicato ai mediatori di ritenere inaccettabili le richieste americane e respinto la proposta di una tregua di 48 ore.

Oggi raid statunitense e israeliano su una struttura petrolchimica nel sud-ovest dell’Iran. Continua intanto la missione della premier italiana, Giorgia Meloni, nel Golfo Persico, con al centro la sicurezza energetica: dopo la prima tappa in Arabia Saudita, previsti incontri in Qatar ed Emirati Arabi.

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