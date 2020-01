Iran: aereo ucraino precipita dopo il decollo, 177 morti escluso atto terroristico

L'Iran non darà a Boeing le scatole nere dell'aereo ucraino caduto subito dopo il decollo da Teheran con 177 persone a bordo. Lo riporta l'agenzia iraniana Mehr detto il capo dell'aviazione civile iraniana Ali Abedzadeh senza senza specificare in quale Paese saranno inviate per essere analizzate. Il Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato al suolo dopo il decollo all'aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. Nessuno è sopravvissuto. Fra le vittime ci sono 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afghani, 3 tedeschi e 3 britannici. Il presidente ucraino Zelensky ha annullato una sua visita ufficiale in Oman. Lo schianto sarebbe stato causato da un incendio a un motore. Esclusa l'ipotesi di attacco terroristico.

Ukraine International Airlines (UIA) ha sospeso i voli per Teheran a tempo indeterminato.



