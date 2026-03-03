MEDIO ORIENTE Iran, colpita assemblea che stava eleggendo il successore di Khamenei La risposta dei Pasdaran: "Bombarderemo tutti i centri economici del Medio Oriente"

Le bombe di Israele e degli Stati Uniti tornano a colpire la leadership dell’Iran. Dopo i raid nella notte in cui sono state distrutte le strutture di controllo e comando dei Guardiani della Rivoluzione, un attacco ha colpito l’ufficio dell’Assemblea degli Esperti a Qom mentre era in corso l’elezione della nuova Guida Suprema del Paese. Secondo le prime notizie ci sarebbero morti e feriti tra coloro che avevano il compito di scegliere il successore di Ali Khamenei, ma le agenzie di stampa governative scrivono che l’edificio era stato evacuato prima dell’attacco.

Sarebbe invece ancora vivo l’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, che era stato dato per morto durante i raid del 28 febbraio scorso. Secondo il canale di opposizione Iran International, non avrebbe riportato danni nell’attacco e sarebbe stato trasferito in un luogo sicuro.

I Pasdaran cercano di mantenere la presa sul Paese e minacciano: se la campagna di Stati Uniti e Israele continuerà, bombarderanno “tutti i centri economici in Medio Oriente” e, con la chiusura dello stretto di Hormuz, faranno salire il petrolio oltre i 200 dollari al barile. “I prezzi del greggio saranno alti per un po’”, ha ammesso il presidente americano Trump, che ha incontrato il cancelliere tedesco Merz a Washington. Ha anche affermato che le capacità militari iraniane sono state completamente distrutte e ha ventilato il blocco degli scambi commerciali con la Spagna, che non ha concesso l’uso delle sue basi per gli attacchi contro l’Iran.

A Minab, intanto, si è svolto il funerale delle 168 persone, soprattutto bambine, morte sabato quando un bombardamento ha colpito una scuola elementare femminile. Migliaia di persone hanno partecipato al corteo, intonando cori contro Stati Uniti e Israele. L’Onu ha chiesto un’indagine rapida, imparziale e approfondita sulle circostanze dell’attacco: l’alto commissariato per i diritti umani ha detto che i raid contro civili o indiscriminati possono essere qualificati come crimini di guerra.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: