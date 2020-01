Iran: esperti ucraini analizzeranno scatole nere Boeing

Un team di 50 investigatori ucraini è giunto a Teheran sul luogo del disastro del Boeing precipitato mercoledì e analizzerà insieme agli iraniani le scatole nere dell'aereo. Lo ha riferito il ministro degli Esteri di Kiev, Vadym Prystaiko. Secondo Teheran, il processo potrebbe richiedere fino a due mesi.

'Non è stato colpito da un missile'. L'Iran nega le accuse americane secondo cui il Boeing ucraino precipitato mercoledì a Teheran sia stato abbattuto per errore da un razzo iraniano, tesi sostenuta anche da Nato, Canada e Regno Unito, e invita gli esperti della Boeing ad indagare insieme. L'Ue chiede una inchiesta indipendente, mentre Mosca aspetta le prove. E la Casa Bianca annuncia nuove sanzioni all'Iran per l'attacco missilistico iraniano contro due basi Usa in Iraq.



