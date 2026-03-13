Iran, esplosioni a Teheran e attacchi nella regione. Gli Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo già in transito

Esplosioni a Teheran e attacchi su obiettivi iraniani

Diverse esplosioni sono state segnalate a Teheran dopo attacchi attribuiti a operazioni israelo-statunitensi. Lo riportano media locali. Secondo l’agenzia iraniana Fars, l’intensità delle esplosioni è stata molto forte: alcuni residenti hanno riferito che le proprie abitazioni hanno tremato. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’entità dei danni né su eventuali vittime. Parallelamente, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver completato nelle ultime 24 ore venti attacchi su larga scala nell’Iran centrale e occidentale. Secondo quanto comunicato dall’esercito israeliano, sono stati colpiti oltre 200 obiettivi legati al “regime iraniano”, tra cui lanciamissili balistici, sistemi di difesa e siti di produzione di armi.

Il messaggio di Mojtaba Khamenei alla nazione

Nella giornata di ieri è stato diffuso il primo messaggio alla nazione della nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. Nel discorso, letto da una speaker della televisione di Stato mentre il leader non è apparso in video se non in fotografia, Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz resta chiuso e ha invitato i Paesi della regione a chiudere le basi militari statunitensi. Nel messaggio è stato affermato anche che l’Iran “non si arrenderà mai” e che verrà vendicato “il sangue dei martiri”. Le condizioni del leader restano non chiare.

Mine nello Stretto di Hormuz e petrolio in aumento

Secondo quanto riportato dal New York Times, Teheran avrebbe iniziato a posare mine nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo il prezzo del petrolio è salito fino a toccare i 100 dollari al barile, mentre la produzione nei Paesi del Golfo risulta in calo. Gli Stati Uniti hanno inoltre concesso un’autorizzazione temporanea che permette ai Paesi di acquistare petrolio russo attualmente già in transito e bloccato in mare.

Raid israeliani in Libano

Nelle stesse ore l’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito un membro di Hezbollah a Beirut. Secondo quanto riferito dalle Idf, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati attacchi contro obiettivi ritenuti legati al gruppo armato libanese.

Attacco a Erbil: morto un militare francese

Un militare francese è morto durante un attacco nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. A comunicarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato su X. La vittima è il maresciallo Arnaud Frion, appartenente al 7° battaglione cacciatori alpini di Varces. Macron ha riferito che nell’attacco sono rimasti feriti anche altri militari. Il presidente ha definito l’episodio “inaccettabile”, sottolineando che le forze francesi sono presenti in Iraq dal 2015 nell’ambito della lotta contro l’Isis. Un gruppo filo-iraniano, senza rivendicare formalmente l’attentato, ha dichiarato che colpirà “tutti gli interessi francesi in Iraq e nella regione”, invitando i cittadini a tenersi lontani dalla base nel Kurdistan iracheno dove sono presenti i militari francesi.

Attacco con drone alla base italiana

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato che il raid contro la base militare italiana di Erbil è stato “un attacco deliberato”. Nella base sono presenti 141 militari italiani. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, per il contingente era già previsto un rientro programmato. I militari verranno comunque spostati rapidamente, come già avvenuto in precedenza in Kuwait. Nessun soldato italiano è rimasto ferito: il drone ha causato soltanto danni materiali alla struttura. Il comandante del contingente italiano, Pizzotti, ha dichiarato che i militari sono stanchi ma che il morale resta alto. Sulla gestione della crisi si è registrato un nuovo scontro politico tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Successivamente la premier ha contattato telefonicamente la leader dell’opposizione e gli altri leader delle opposizioni, affermando che verranno aggiornati ogni volta che sarà necessario.









