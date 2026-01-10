Iran: fonti occidentali parlano di almeno 65 vittime nel corso delle proteste antigovernative

Tutto era partito a fine dicembre; con la protesta dei negozianti del Gran Bazar di Teheran per la crescente inflazione, la svalutazione della moneta locale. Motivazioni economiche, insomma; aggravate anche dalla crisi idrica, dagli effetti della cosiddetta “guerra dei 12 giorni” e soprattutto dal rigido regime sanzionatorio cui è sottoposto da anni l'Iran. Senonché la fiammata di malcontento si sarebbe ben presto estesa ad una molteplicità di province; con masse di persone in marcia per le strade, edifici ed auto dati alle fiamme, scontri con le forze dell'ordine, e slogan antigovernativi.

Difficile avere un quadro reale di ciò che sta accadendo nel Paese, visto anche il blocco quasi totale delle connessioni internet. Diffuse oggi le immagini di manifestazioni a sostegno della teocrazia. Ma che la situazione stia sfuggendo di mano, alle autorità, parrebbe essere implicitamente dimostrato dalle dichiarazioni di Ali Khamenei, tornato a farsi sentire dopo settimane di silenzio. La Repubblica Islamica – ha tuonato la Guida Suprema - “non cederà di fronte ai sabotatori”. Dito puntato – anche dal ministro degli Esteri – contro gli “arcinemici” di sempre: Israele e Stati Uniti, accusati senza mezzi termini di fomentare la rivolta. Posto l'accento allora su riferite uccisioni di agenti di polizia.

Dall'altra parte agenzie di stampa, e ONG occidentali, insistono sulla durezza della repressione; con un'accelerazione proprio negli ultimi 2 giorni. Alcune fonti parlano di 65 vittime fra i manifestanti; per altre testimonianze il bilancio sarebbe addirittura di 217 morti. Contestato l'utilizzo di proiettili “veri” da parte delle forze di sicurezza.

I vertici dello Stato Ebraico guardano per ovvi motivi con interesse all'evolversi della situazione. “Potrebbe essere il momento in cui il popolo iraniano si assumerà la responsabilità del proprio destino”, ha dichiarato Netanyahu. Nuove minacce alla leadership di Teheran anche da Washington; “se inizieranno a uccidere i manifestanti come in passato li colpiremo molto duramente”, ha ribadito Trump. Da verificare quale effetto possano avere simili dichiarazioni – da parte di esponenti di Potenze rivali - su chi sta scendendo in piazza; visto anche il forte sentimento nazionalista del popolo iraniano. Aveva sollecitato un intervento statunitense, nei giorni scorsi, il figlio dell'ultimo scià di Persia. Reza Pahlavi – il cui nome sarebbe stato invocato nel corso di alcune proteste – ha invocato questa mattina uno sciopero generale nel Paese. “Mi preparo anche a tornare in piazza – ha aggiunto – e a essere con voi”.







