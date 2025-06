Iran: funerali di stato a Teheran per oltre 60 iraniani

Funerali di Stato a Teheran per oltre 60 iraniani, principalmente comandanti militari e scienziati nucleari, nonché quattro donne e quattro bambini, uccisi durante la guerra di 12 giorni con Israele. Tra le migliaia di persone presenti al corteo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il comandante delle Forze Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Esmail Qaani.

Trasmessa in diretta la cerimonia 'in onore dei martiri', ha detto la Tv di Stato, mostrando filmati di persone in abiti neri che sventolavano bandiere iraniane e tenevano in mano le foto delle vittime. In occasione dell'evento, chiusi tutti gli enti pubblici, ad eccezione di banche e centri sanitari. Poco prima dell'inizio dei funerali, sono state udite esplosioni nella parte occidentale di Teheran.