Iran, il primo discorso di Mojtaba Khamenei: "Vendicheremo i nostri martiri"

Non è apparso in video per le sue prime parole dopo la nomina come Guida Suprema iraniana. Ma Mojtaba Khamenei, in un discorso letto da una speaker sulla tv di Stato, ha confermato la linea dura nel conflitto con gli Stati Uniti e Israele. “Vendicheremo il sangue dei nostri martiri, vendicheremo il sangue di tutti i nostri cittadini. I nostri nemici pagheranno il prezzo, perché ci sarà una vendetta", ha affermato, ordinando che lo Stretto di Hormuz resti chiuso al traffico navale e invitando i Paesi del Medio Oriente a chiudere le basi statunitensi.

Un messaggio che, spiega l’analista geopolitico Giuliano Bifolchi, research manager di SpecialEurasia, ha un significato preciso: “Innanzitutto che l’Iran in questo momento ancora non è pronto a trattare con gli Stati Uniti, perché per poter arrivare al tavolo delle trattative c'è bisogno che l'Iran sia sicuro che questo conflitto non si ripeta da qui a 8/12 mesi. Poi conferma la strategia dell'Iran, ossia quella di utilizzare le forze militari, gli attacchi missilistici per provocare una guerra economica”.

La nomina di Khamenei, inoltre, certifica che l’ipotesi di un regime change nella Repubblica Islamica sembra allontanarsi ulteriormente. “Percentuale molto bassa, possiamo parlare al massimo del 5%. Perché innanzitutto hanno ucciso la Guida Suprema, Ali Khamenei, trasformandolo in un martire. Il suo successore è il figlio, che non avrà a livello religioso tutte le caratteristiche perfette della guida suprema, però è il figlio di un martire, e la maggior parte dei membri della famiglia Khamenei sono stati uccisi nel primo raid israeliano. Ad oggi pensare a un regime change, considerando anche le vittime civili e i bambini morti, è molto molto difficile”, afferma Bifolchi.

Le parole di Khamenei rischiano di creare ulteriore instabilità su un mercato del petrolio che, prima dell’accordo per il rilascio di oltre 400 milioni di barili dalle riserve strategiche globali, era tornato a viaggiare sopra i 100 dollari al barile. Ma il presidente americano Donald Trump respinge le preoccupazioni: “Fermare un impero malvagio come quello dell’Iran e impedirgli di avere l’arma nucleare è ben più importante”.

