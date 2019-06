Iran, il segretario USA Mike Pompeo: "pronti a parlare senza precondizioni"

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha affermato che l'amministrazione Trump è disposta a parlare con l'Iran "senza precondizioni" ma ha anche sottolineato che gli Usa continueranno la loro campagna di pressione sulla Repubblica Islamica. "Siamo pronti a sederci" con i leader iraniani, ha sottolineato il capo della diplomazia americana dalla Svizzera, dove si trova per colloqui con il ministro degli Esteri elvetico Ignazio Cassis.

Riportare a casa i detenuti americani in Iran è una delle maggiori priorità della politica estera del presidente Donald Trump: lo ha dichiarato il segretario di stato Usa Mike Pompeo in Svizzera, Paese che rappresenta gli interessi americani a Teheran dopo la rivoluzione islamica. Il capo della diplomazia statunitense ha detto di apprezzare il lavoro della Svizzera nel rappresentare i cittadini americani scomparsi o detenuti in Iran. Attualmente ci sono almeno cinque cittadini americani e almeno due residenti permanenti americani imprigionati in Iran.