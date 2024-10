MEDIO ORIENTE Iran, l'ayatollah Khamenei: “Attacco contro Israele legale e legittimo” L'OMS intanto invia ad Israele una richiesta per avviare la seconda fase della campagna di vaccinazione contro la poliomielite a Gaza a partire dal 14 ottobre.

Migliaia di persone si sono radunate fuori e dentro la grande moschea nel centro di Teheran dove l'ayatollah Khamenei guida, per la prima volta in 5 anni, i sermoni durante le preghiere del venerdì. Un segnale forte rivolto a tutta la popolazione iraniana. Khamenei parla con un fucile al fianco: “L'attacco missilistico contro Israele – dice - è legale e legittimo”, ribadendo la volontà di non fare passi indietro. Dopo la preghiera una cerimonia di commemorazione per Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, ucciso venerdì a Beirut.

La milizia mussulmana affermato intanto di non avere ancora alcuna informazione sulla sorte di Hachem Safieddine, capo del consiglio esecutivo destinato a succedere a Nasrallah dopo il massiccio attacco israeliano della notte sulla periferia sud di Beirut. L'esercito israeliano afferma che l'attacco sulla capitale libanese, oltre 73 tonnellate di esplosivo sganciate, ha preso di mira il quartier generale dell'intelligence di Hezbollah. L'obiettivo era proprio Safieddine. Confermata l'eliminazione di un altro leader del movimento, Mohammad Rashid Sakafi, responsabile delle reti di comunicazione.

L'OMS intanto invia ad Israele una richiesta per avviare la seconda fase della campagna di vaccinazione contro la poliomielite a Gaza a partire dal 14 ottobre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: