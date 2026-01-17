ESTERI Iran, la premier Giorgia Meloni: “Lavoriamo per de-escalation”. Sulla Groenlandia: “Pronti a fare la nostra parte”

Non si placano le proteste in Iran e il regime starebbe pianificando di abbandonare definitivamente l'internet globale, consentendo la connessione online solo a individui controllati dal governo. Un rapporto di Filterwatch, un'organizzazione che monitora la censura di internet nel paese, citato dal Guardian, parla proprio del piano per trasformare in via permanente l'accesso a internet in un “privilegio governativo”. Gli iraniani in possesso di autorizzazione di sicurezza o che hanno superato i controlli governativi avrebbero così accesso a una versione filtrata dell'internet globale. A tutti gli altri consentito solo l'accesso all'internet nazionale, controllato dal regime. Cresce intanto la conta delle vittime negli scontri. Da Seoul per la visita ufficiale in Corea del Sud la presidente del consiglio Giorgia Meloni ribadisce solidarietà nei confronti del popolo iraniano e parla di de-escalation.

Meloni ha parlato anche della situazione in Groenlandia confermando di valutare la presenza italiana, ma nella cornice Nato senza l'idea di muoversi con “intenti divisivi” rispetto agli Stati Uniti. La premier ha poi escluso “un intervento militare di terra” degli Usa per prendere il controllo dell'isola.

