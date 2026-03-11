MEDIO ORIENTE Iran minaccia di colpire centri Usa. I raid si intensificano

A Teheran i residenti parlano del peggior bombardamento dall’inizio del conflitto: ieri, secondo il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, è stata la giornata più intensa dall'inizio dell'operazione ma ora è previsto un forte aumento dei raid aerei contro l’Iran. Quest'ultimo sostiene di aver risposto con una raffica di attacchi contro Israele e contro obiettivi statunitensi nella regione, compresa una struttura diplomatica a Baghdad. Tensione anche nello Stretto di Hormuz, dove una nave cargo è stata colpita provocando un incendio e l’evacuazione dell’equipaggio, mentre Teheran minaccia di colpire banche e centri economici americani e israeliani. Tel Aviv lancia nuovi raid anche in Libano, colpendo Beirut e infrastrutture di Hezbollah. Il presidente libanese propone negoziati diretti e un cessate il fuoco, ma lo scenario resta incerto.

La fregata missilistica italiana è arrivata nell'area di Cipro per proteggere l'isola. E sulla crisi interviene anche la presidente del Consiglio Meloni che ribadisce: “L’Italia non è in guerra e non vuole entrarci”, definendo l’intervento militare di Stati Uniti e Israele fuori dal diritto internazionale. Intanto da Strasburgo la presidente della Commissione europea Von der Leyen avverte che dieci giorni di guerra sono già costati tre miliardi di euro in più all’Europa per gas e petrolio. I mercati restano molto volatili.

