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Iran non cede a ultimatum, Trump si prepara al negoziato. Teheran: “Distruzione totale se Usa attaccano le centrali”

Rischio ulteriore escalation, ma si aprono anche timidi spiragli diplomatici. Raid tra Israele e Iran, missili intercettati anche dall’Arabia Saudita

23 mar 2026
Iran non cede a ultimatum, Trump si prepara al negoziato. Teheran: “Distruzione totale se Usa attaccano le centrali”

Rischio di un'ulteriore escalation della guerra, dopo l'ultimatum di Trump all'Iran: apra Hormuz o "colpiremo le centrali nucleari", minaccia il presidente Usa. "Se lo faranno, tutte le infrastrutture della regione saranno considerate obiettivi legittimi e distrutte in modo irreversibile", avverte Teheran. Intanto, timida apertura verso la diplomazia: secondo Axios, gli inviati di Trump stanno creando una squadra per negoziare con l'Iran su ordine del presidente Usa. Stamani nuovi raid incrociati tra Israele e Iran, con due missili intercettati anche dall'Arabia Saudita.




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