Iran: proseguono le proteste antigovernative. Trump paventa intervento USA se saranno uccisi manifestanti Nel frattempo si assiste ad una recrudescenza del conflitto russo-ucraino. Zelensky nomina Budanov – già leader dell'intelligence militare – Capo dell'Ufficio di Presidenza

Ormai cicliche le proteste di massa, in Iran. Già uscito malconcio dalla cosiddetta “guerra dei dodici giorni”; e alle prese con una grave crisi idrica. Miccia del malcontento, questa volta, l'alta inflazione, la stagnazione economica; con manifestazioni partite da Teheran, e poi dilagate nell'ovest del Paese. Difficile però avere un quadro chiaro della situazione; tra censura, propaganda e tentativi di destabilizzazione dall'esterno. Pare certo, tuttavia, vi siano già state vittime. 6, a quanto pare; incluso – secondo la Tv di Stato – un membro delle forze di sicurezza. A rendere ancor più incandescente il clima gli inviti del Mossad ad intensificare le proteste; e da ultimo una presa di posizione di Trump piuttosto sorprendente, vista la sua refrattarietà all'”interventismo etico”. “Pronti a partire” - ha ammonito – se verranno uccisi manifestanti pacifici. Prevedibile la reazione. “La sicurezza dell'Iran è una linea rossa” – ha tuonato Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema -; qualsiasi intervento, “con qualsiasi pretesto”, sarà “oggetto di una risposta”. Più prudente ed attendista, invece, l'attuale postura della Casa Bianca sul conflitto russo-ucraino.

Di fronte ai belligeranti, che si accusano vicendevolmente di sabotare le trattative di pace, il silenzio in questa fase del Presidente. Il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver consegnato a Washington i dati ottenuti dagli strumenti di navigazione di uno dei droni utilizzati nel presunto attacco alla residenza di Putin a Novgorod. L'eventuale risposta di Trump darà indicazioni importanti, riguardo l'orientamento fino ad ora altalenante dell'Egemone. Al momento pare comunque inevitabile una prosecuzione delle ostilità. Mosca ha aggiornato a 28 vittime – fra cui due bambini -, il bilancio del riferito attacco ucraino ad un bar ed un hotel a Khorly, nel Kherson occupato; chiedendo all'ONU di condannare quello che ha definito un “terribile atto terroristico”. Colpiamo solo “obiettivi militari”, ha replicato Kiev; denunciando al contempo nuovi raid russi con droni - che avrebbero centrato anche un ospedale -, e missili su una zona residenziale di Kharkiv. “E' solo la Russia che non vuole che questa guerra finisca”, ha dichiarato Zelensky; che dopo le dimissioni di Yermak – travolto dall'indagine anti-corruzione – ha nominato Capo dell'Ufficio di Presidenza l'uomo forte dell'intelligence militare Budanov. Già ideatore degli attacchi in profondità in territorio nemico, e di operazioni che avrebbero beffato i servizi di Mosca, come la simulata uccisione di Denis Kapustin: leader del Corpo Volontario Russo, che combatte dalla parte di Kiev. A prima vista il segnale di una radicalizzazione della contrapposizione con il Cremlino, la nomina di Budanov; come dimostrerebbe l'aspra reazione di Medvedev.

