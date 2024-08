ESTERI Iran ribadisce le minacce ad Israele che si aspetta un attacco imminente

Teheran ha respinto la richiesta dei paesi occidentali di ritirare le minacce contro Israele affermando che non sta cercando il "permesso" per vendicarsi contro il suo nemico e non chiede a nessuno l'autorizzazione per esercitare i suoi diritti legittimi. Israele, poco prima, aveva comunicato agli Stati Uniti che l'Iran è intenzionato ad attaccare a breve, forse anche prima dell'incontro del 15 agosto tra i mediatori per una tregua nella Striscia di Gaza. Tensione altissima dunque in Israele anche perché molti analisti hanno ipotizzato azioni di rappresaglia ben più pesanti rispetto a quella prettamente dimostrativa, nella notte tra il 13 e il 14 aprile scorsi, con il lancio di centinaia di droni e missili, quasi tutti intercettati.

