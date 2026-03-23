Iran, svolta di Trump: "accordo" in 15 punti con Teheran che, però, smentisce

Svolta a sorpresa nella crisi del Golfo a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum di Trump all’Iran. Il presidente americano ha annunciato di aver raggiunto un accordo sui “punti principali” con Teheran, disponendo una sospensione immediata di tutti i raid contro centrali e infrastrutture energetiche iraniane. La tregua, ha precisato Trump, durerà cinque giorni ed è subordinata al successo delle trattative in corso, che proseguiranno per tutta la settimana.

L’intesa, se confermata, potrebbe prevedere anche la riapertura dello Stretto di Hormuz e la rinuncia dell’Iran allo sviluppo dell’arma nucleare. La notizia ha subito avuto effetti sui mercati. Le principali borse europee, inizialmente in calo, hanno invertito la rotta e chiuso in positivo. Il prezzo del petrolio è sceso a 89 dollari al barile, mentre il gas a 57 euro megawattora, alleviando parte delle tensioni sui mercati energetici globali. L’alta tensione internazionale si allenta, ma resta cautela: fonti iraniane negano trattative dirette, sostenendo che Trump abbia fatto marcia indietro dopo minacce di ritorsioni.

Ma Trump conferma colloqui con figure chiave di Teheran, ribadendo la presunta eliminazione della leadership del Paese da parte di Usa e Israele. Sul fronte europeo, l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha definito la sospensione dei raid “uno sviluppo molto positivo” per la stabilità della regione. Nonostante il tono trionfalistico di Washington, l’incertezza resta alta. La tregua di cinque giorni sarà decisiva per capire se i colloqui porteranno a un dialogo duraturo o se la tensione tornerà a salire, con possibili ripercussioni politiche ed economiche.



Intanto, questa mattina l'Iran ha lanciato una nuova ondata di missili contro Israele, con almeno un missile con una testata da 100 chilogrammi di esplosivo che ha causato 6 feriti e ingenti danni nel cuore di Tel Aviv. A questo attacco hanno risposto le forze armate israeliane, colpendo con missili infrastrutture nell'Iran occidentale.









