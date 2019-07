Iran: Teheran pronta a superare il limite di arricchimento dell'uranio

Il commento di Nicola Pedde

Teheran si conferma pronta a superare da domani il limite di arricchimento dell'uranio stabilito nell'accordo nucleare del 2015: lo ha ribadito Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida suprema Ali Khamenei. Velayati ha aggiunto che sia gli Usa sia l'Ue violano indirettamente l'accordo nucleare e che quindi l'Iran inizierà ad arricchire l'uranio intorno al 5%: oltre il limite di 3,67 % impostato dall'accordo. “L'arricchimento dell'uranio che partirà ipoteticamente da domani – sottolinea Nicola Pedde, Direttore dell'Institute for Global Studies, e profondo conoscitore di questioni iraniane – è ancora molto modesto. Di fatto la mossa iraniana è più da intendersi come un disperato sollecito indirizzato agli europei perché seguano quanto stabilito dall'accordo, che come una minaccia sul piano del proprio programma nucleare nazionale”.

Abbiamo chiesto un commento a Nicola Pedde: Direttore dell'Institute for Global Studies, e profondo conoscitore di questioni iraniane