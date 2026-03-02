TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:27 Verso le semifinali, la conduttrice Maddalena Corvaglia: "Uniti dalla musica" 18:53 L'attivista Pegah Moshir Pour: "Prigionieri politici rinchiusi nel carcere di Evin, senza acqua e cibo" 17:43 Petrolio e gas, il presidente di Nomisma Energia: "Europa rischia un altro shock a causa della guerra" 15:57 Il Pennarossa esonera Ricchiuti 13:00 Partito SMUVI: oggi le prime corse per il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata 12:54 Due vittorie esterne: sono quelle di Campobasso e Gubbio 11:31 E' un Ravenna tosto, ma l'1-1 avvicina l'Arezzo alla serie B 11:21 Rimini, bracconaggio e detenzione illegale di armi e munizioni da guerra: un uomo denunciato
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Iran, Trump: "Li stiamo massacrando, presto la grande ondata"

Centinaia di bombe israeliane sulla capitale Teheran: "Cintura di fuoco" sugli obiettivi del regime

di Pierluigi Mandoi
2 mar 2026

Li stiamo massacrando ma non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente. Presto arriverà la grande ondata”. Il presidente americano Donald Trump fa presagire un’ulteriore espansione dell’operazione militare in Iran e non esclude la possibilità di mandare soldati statunitensi sul terreno se necessario. "Continuiamo questa missione”, ha aggiunto, “con una feroce e incrollabile risolutezza per schiacciare la minaccia che questo regime terrorista rappresenta per il popolo americano."

Le sue parole arrivano dopo una giornata di grossi attacchi dell’esercito israeliano, che ha colpito la capitale Teheran con centinaia di bombe: presi di mira il quartier generale politico, le sedi centrali della pubblica sicurezza e sistemi antiaerei per creare quella che in gergo militare si definisce una “cintura di fuoco” sugli obiettivi del regime. La città è rimasta senza corrente, mentre gli operatori della Mezzaluna Rossa fanno fatica a stare dietro alle richieste di soccorso. In 48 ore sono state 3.800 le bombe sganciate in totale sull’Iran da Israele e Stati Uniti, una quantità già superiore rispetto alla guerra dei 12 giorni del giugno scorso. E forti esplosioni sono state sentite anche vicino all’impianto nucleare di Isfahan. Proseguono inoltre i bombardamenti di rappresaglia del regime contro i Paesi arabi del golfo, mentre a Cipro sono stati intercettati altri due droni diretti verso una base britannica e la Grecia ha inviato due fregate in difesa dell’isola.

Il conflitto intanto si allarga al Libano: dopo i missili di Hezbollah nella notte contro il nord di Israele, lo Stato ebraico ha bombardato la capitale Beirut provocando almeno 30 morti. In migliaia i civili sulle strade in fuga dalle bombe.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo