LA GUERRA Iran, Trump tuona contro la Nato: "Codardi" Teheran: "Centri turistici di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nostri nemici". L'Alleanza Atlantica si ritira da Baghdad per ragioni di sicurezza

La Nato senza gli Stati Uniti è “una tigre di carta”: gli alleati “si lamentano degli alti prezzi del petrolio ma non vogliono aiutare ad aprire lo stretto di Hormuz. Vigliacchi, ce ne ricorderemo”. Torna a tuonare il presidente americano Donald Trump contro l’Alleanza Atlantica, accusando gli Stati membri di non volersi unire alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare.

Washington, secondo fonti citate dal Wall Street Journal, sta inviando in Medio Oriente altre tre navi da guerra e migliaia di marines: tra i 2.200 e i 2.500 soldati sarebbero in viaggio verso il comando centrale statunitense, nel secondo massiccio dispiegamento di questa settimana. Negli sforzi per riaprire il traffico navale nel cruciale snodo petrolifero e arginare la crisi energetica globale, in azione anche aerei da combattimento a bassa quota contro le navi iraniane ed elicotteri Apache per abbattere i droni. L’incertezza sulle forniture continua ad affossare i mercati: le borse europee hanno bruciato 1.700 miliardi di euro di capitalizzazione in tre settimane di guerra.

Nel giorno del capodanno iraniano, intanto, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei dichiara in un messaggio scritto trasmesso dalla tv di Stato che “il nemico è stato sconfitto” grazie all’unità del popolo della Repubblica Islamica e nega il coinvolgimento del regime nei recenti raid su Turchia e Oman, definendoli un “piano di Israele per seminare discordia tra vicini”. Il portavoce delle forze armate di Teheran avverte: “I centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nostri nemici”.

In Iraq la missione Nato a Baghdad ha annunciato un ritiro temporaneo dal Paese a causa della situazione di instabilità nell'area e per garantire la sicurezza del personale. Evacuato l’intero contingente di militari italiani presenti nel Paese, ad eccezione del personale a protezione dell’ambasciata italiana. La missione continuerà a operare dal Comando delle Forze Congiunte di Napoli.



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