Iran, ucciso il ministro dell'intelligence di Teheran

Dopo la morte del capo della sicurezza nazionale Ali Larijani, Israele assesta un nuovo colpo al regime iraniano. Ismail Khatib, ministro dell'intelligence di Teheran, è stato ucciso in un raid su Beirut che ha provocato la morte di 12 persone. “Ogni sangue ha un prezzo che i criminali assassini dei martiri dovranno pagare”, ha dichiarato la Guida Suprema Mojtaba Khamenei, mentre i Pasdaran - dopo che in mattinata raid congiunti di Stati Uniti e Israele hanno colpito due impianti petroliferi e di gas iraniani - hanno minacciato di “radere al suolo” le infrastrutture energetiche del Golfo equiparandole a basi militari. La tensione ha fatto nuovamente salire il prezzo del petrolio, con il Brent che ha toccato i 108 dollari e mezzo al barile.

Per reagire all’aumento del greggio il presidente americano Donald Trump ha disposto la sospensione di 60 giorni di una legge marittima che limita il traffico di petrolio all’interno degli Stati Uniti. Ma a tenere banco nel dibattito a Washington sono le parole della direttrice dell’intelligence, Tulsi Gabbard, che in un’audizione al Senato ha contraddetto Trump dicendo che dopo gli attacchi di giugno l’Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti nucleari, prima di correggere parzialmente il tiro in seguito.

Intanto, per la prima volta anche gli abitanti di Riad in Arabia Saudita hanno ricevuto allarmi sui cellulari per una minaccia balistica. Si sono udite forti esplosioni nella città, il pericolo ora si ritiene cessato.







