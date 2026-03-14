Iran, Usa bombardano l'isola di Kharg. Droni sull'ambasciata statunitense a Baghdad

L’ambasciata americana di Baghdad, ancora bersaglio dei droni iraniani. È la risposta di Teheran agli attacchi statunitensi contro l’isola di Kharg, terminale di esportazione per il 90% del greggio prodotto dal Paese. Le forze armate della Repubblica Islamica hanno detto che nei raid notturni non sono state danneggiate le infrastrutture petrolifere e avvertito: d’ora in poi considereranno legittimo colpire i porti degli Emirati Arabi Uniti, utilizzati per portare avanti gli attacchi.

Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, si è congratulato con Trump per i bombardamenti su Kharg e ha affermato: “La battaglia con l’Iran si sta intensificando, stiamo entrando nella fase decisiva che continuerà fino al rovesciamento del regime terroristico”. Lo Stato Ebraico ha preso di mira oggi, sabato, il Libano, con raid a nord di Beirut e nel sud del Paese: starebbe inoltre pianificando, secondo Axios, una massiccia invasione terrestre per smantellare l’infrastruttura militare di Hezbollah.

All’interno dell’Iran, intanto, si intensifica la repressione degli oppositori da parte del regime degli ayatollah: la polizia ha arrestato 54 sostenitori del figlio dell’ex scià Pahlavi, con l’accusa di organizzare rivolte. Negli scontri sono rimaste uccise 11 persone. Inoltre, due individui sono stati fermati con l'accusa di spionaggio per Israele e Stati Uniti dopo essere stati sorpresi a fotografare siti sensibili.









