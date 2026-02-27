TV LIVE ·
Iran - USA: cresce la tensione

La Cina consiglia a tutti i connazionali attualmente presenti in Iran di evacuare “il prima possibile”

di Giacomo Barducci
27 feb 2026
Venti di guerra sull'Iran il giorno dopo i colloqui di Ginevra. Gli Stati Uniti hanno autorizzato il personale non essenziale della propria ambasciata a Gerusalemme a lasciare Israele, sullo sfondo di un possibile attacco Usa a Teheran e la prevedibile reazione degli ayatollah contro lo Stato ebraico.

La Cina ha invece consigliato a tutti i connazionali attualmente presenti in Iran di evacuare “il prima possibile”. Il ministero degli Esteri di Pechino parla di un “aumento significativo dei rischi per la sicurezza”. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi stamattina aveva affermato che gli Stati Uniti devono evitare “richieste eccessive” se vogliono un accordo con il suo governo.




